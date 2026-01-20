Giocatore fuori squadra: c’è il Napoli dopo la Roma

L’epurato può salutare la squadra giallorossa e accasarsi alla corte di Antonio Conte

C’è grande traffico sull’autostrada del Sole tra i caselli di Roma e Napoli. Il calciomercato invernale sta entrando nella sua fase finale e, seppur tra mille paletti, le due società sperano di riuscire a completare la rosa entro il 2 febbraio.

In casa partenopea, si sa, non può entrare nessuno senza cessioni, visto che il mercato di gennaio deve essere fatto a saldo zero. Lorenzo Lucca e Noa Lang hanno già le valigie in mano e potrebbero sbloccare definitivamente Giovanni Manna, che ha già individuato i profili ideali per sostituirli.

Per il ruolo di punta centrale, si può verificare un testa a testa con la Juventus per En-Nesyri, ma anche sulla fascia la sfida coi bianconeri può riproporsi per Daniel Maldini. Poi, il direttore sportivo partenopeo sta studiando un altro dossier, che potrebbe intralciare i piani di Frederic Massara.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza napoletana di recente ha chiesto informazioni anche su Mathys Tel. Il duttile attaccante francese è stato nuovamente escluso dalla lista Champions e ha chiesto di essere ceduto. Il Tottenham non ha ancora aperto ad una cessione in prestito, ma la rottura sembra ormai insanabile e anche Roma e Paris Fc restano vigili.