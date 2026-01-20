Juve-Napoli è già finita: lo scambio con la Roma chiude i giochi

In attesa della sfida di domenica, azzurri e bianconeri giocano un’altra partita fondamentale

Alle 18 Juventus-Napoli alle 20.45 Roma-Milan. Il palinsesto domenicale della ventiduesima giornata di Serie A sarà molto importante per la corsa Champions e la lotta Scudetto. Un turno che sulla carta sembra sorridere soprattutto all’Inter, che ospiterà il Pisa a San Siro.

Al di là degli aspetti di campo, fino al 2 febbraio le big italiane guarderanno anche al calciomercato, nella speranza di poter colmare le lacune presenti in rosa. Spesso impegnati in trattative tra di loro, anche questa volta azzurri, bianconeri e giallorossi sono chiamati ad incrociare i propri cammini.

Tra i vari obiettivi condivisi dalla tre squadre, uno è diventato un vero e proprio pallino di Frederic Massara e Gian Piero Gasperini, che hanno individuato sulla fascia una delle criticità della squadra. Stiamo parlando di Niccolò Fortini. In scadenza di contratto nel 2027, l’esterno non ha sin qui ritenuto all’altezza la proposta di rinnovo della Fiorentina, ma nonostante ciò non sta forzando la mano per un addio.

La Roma ha già fatto un’offerta inferiore ai 10 milioni di euro, ma secondo La Gazzetta dello Sport ha riprovato ad inserire nella trattativa il cartellino di Stephan El Shaarawy per avvicinarsi alle richieste viola da 15 milioni e per battere la concorrenza di Juve e Napoli.