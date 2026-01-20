Nuno Tavares alla Roma: i motivi della chiusura

L’indiscrezione sull’esterno della Lazio ha infiammato il web

Dopo il suo clamoroso errore nel derby d’andata che ha consegnato la vittoria alla Roma con il gol di Lorenzo Pellegrini, il rapporto tra Nuno Tavares e l’ambiente Lazio si è irrimediabilmente incrinato, al punto che l’esterno portoghese è destinato a lasciare i biancocelesti a gennaio.

Como, club arabi e turchi si sono messi sulle tracce dell’ex Arsenal, ma nelle ultime ore Radio Manà Manà ha parlato anche di una clamorosa ipotesi Roma. Secondo Valerio Rossomando, infatti, tramite alcuni intermediari il calciatore è stato proposto a Trigoria.

Nonostante la necessità di regalare un nuovo esterno sinistro a Gian Piero Gasperini, in seno alla dirigenza giallorossa non c’è stata la piena unanimità sull’opportunità di procedere con una trattativa, soprattutto per motivi ambientali. Ma un’altra nota dolente riguarda anche la cronaca infortuni del calciatore, troppo spesso ai box.