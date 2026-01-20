Roma, interrotto il prestito di Bailey: la situazione

Termina l’avventura del giamaicano dopo appena sei mesi

La notizia era nell’aria già da tempo, ma ora è arrivata la conferma praticamente definitiva: la Roma ha interrotto il prestito di Leon Bailey dopo appena sei mesi. L’attaccante tornerà momentaneamente all’Aston Villa, ma finirà molto probabilmente la stagione in un’altra squadra.

Molto difficile la pista Fiorentina, sul calciatore ci sono diverse squadre turche (Besiktas in primis), inglesi e belghe. Ottime notizie per le casse giallorosse, alleggerite da un ingaggio pesante almeno per sei mesi.