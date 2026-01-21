Bomber da 24 gol al posto di Ferguson: via libera bianconero

Le ultime indiscrezioni di calciomercato coinvolgono l’irlandese della Roma

Rientrato in gruppo il giorno prima della trasferta di Torino, Evan Ferguson domani tornerà a disposizione di Gian Piero Gasperini nella partita tra Roma Stoccarda. Una partita molto importante per i giallorossi, visto che una vittoria regalerebbe quasi la certezza di qualificarsi direttamente per gli ottavi di Europa League.

Evan Ferguson protegge palla
Bomber da 24 gol al posto di Ferguson: via libera bianconero (Ansa Foto) – asromalive.it

Nell’ultimo mese, l’attaccante irlandese ha realizzato quattro gol, ma gli arrivi di Donyell Malen Robinio Paz rischiano di limitare i suoi spazi, per ora solamente in campionato visto che i due nuovi arrivi non sono ancora utilizzabili in Europa.

Con l’infortunio di Dovbyk, il suo futuro sembra essere a tinte giallorosse, ma qualora Frederic Massara dovesse riuscire a prendere anche un’ala sinistra, il prestito con il Brighton potrebbe essere interrotto. Accostato anche a Betis, Celtic, Como, Juventus e Marsiglia, nelle ultime ore si è parlato soprattutto del Fulham.

Il club bianconero ha bisogno di una punta e dopo il grave infortunio di Ricardo Pepi ha messo anche l’11 giallorosso nel mirino. Secondo The Independent, tuttavia, il profilo preferito dei Cottagers sarebbe un connazionale di Ferguson: Troy Parrott.

Eroe nazionale dopo aver realizzato i gol decisivi per raggiungere i playoff per il Mondiale, il 23enne dell’Az sta vivendo l’ennesima stagione prolifica e ha già collezionato 19 gol in tutte le competizioni disputate con la maglia del club olandese, cui si aggiungono i 5 in Nazionale.

