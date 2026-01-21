Bomber da 24 gol al posto di Ferguson: via libera bianconero

Le ultime indiscrezioni di calciomercato coinvolgono l’irlandese della Roma

Rientrato in gruppo il giorno prima della trasferta di Torino, Evan Ferguson domani tornerà a disposizione di Gian Piero Gasperini nella partita tra Roma e Stoccarda. Una partita molto importante per i giallorossi, visto che una vittoria regalerebbe quasi la certezza di qualificarsi direttamente per gli ottavi di Europa League.

Nell’ultimo mese, l’attaccante irlandese ha realizzato quattro gol, ma gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Paz rischiano di limitare i suoi spazi, per ora solamente in campionato visto che i due nuovi arrivi non sono ancora utilizzabili in Europa.

Con l’infortunio di Dovbyk, il suo futuro sembra essere a tinte giallorosse, ma qualora Frederic Massara dovesse riuscire a prendere anche un’ala sinistra, il prestito con il Brighton potrebbe essere interrotto. Accostato anche a Betis, Celtic, Como, Juventus e Marsiglia, nelle ultime ore si è parlato soprattutto del Fulham.

Il club bianconero ha bisogno di una punta e dopo il grave infortunio di Ricardo Pepi ha messo anche l’11 giallorosso nel mirino. Secondo The Independent, tuttavia, il profilo preferito dei Cottagers sarebbe un connazionale di Ferguson: Troy Parrott.

Eroe nazionale dopo aver realizzato i gol decisivi per raggiungere i playoff per il Mondiale, il 23enne dell’Az sta vivendo l’ennesima stagione prolifica e ha già collezionato 19 gol in tutte le competizioni disputate con la maglia del club olandese, cui si aggiungono i 5 in Nazionale.