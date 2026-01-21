Calciomercato Roma, 40 milioni per Robinio Vaz

Emergono notizie roboanti sul giovane attaccante francese comprato dai giallorossi

Acquistato dalla Roma per 25 milioni di euro bonus inclusi, Robinio Vaz domenica a Torino ha fatto il suo esordio con la maglia giallorossa, giocando 13 minuti più recupero. L’attaccante diciottenne ha fatto vedere buone cose, ma anche qualche limite derivante dalla giovane età.

Arrivato dal Marsiglia dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto, Vaz ha deciso di sposare la causa romanista, ma sulle sue tracce c’erano altre squadre, sia in Italia che in Premier League, ma non solo.

Durante il suo intervento a “Radio Manà Manà”, Matteo De Santis ha rivelato un retroscena a dir poco interessante sull’ormai ex calciatore dell’OM. Stando al giornalista de La Stampa, prima dell’approdo alla Roma, l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha provato a far saltare il banco, offrendo ben 40 milioni di euro per il calciatore, ma l’affare con i giallorossi era ormai alle battute finali.