Calciomercato Roma, toccata e fuga con la Juve: ha già detto sì

Blitz a Torino, ma occhio alle novità in casa mercato: l’intreccio chiama in causa anche i giallorossi

I fuochi d’artificio non sono finiti qui. Rivitalizzata dai due innesti di Vaz e Malen oltre che dall’importante vittoria strappata a Torino con cui è riuscita a consolidare il quarto posto, la Roma non vuole fermarsi. Salutato Bailey, che da poche ore ha fatto ritorno in Inghilterra, Massara sta tenendo vive diverse piste per rinforzare il reparto offensivo.

Tra queste, occhio a quella che porta ad Andreas Schjelderup. Accostato a diversi club di Serie A, l’esterno norvegese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro; o meglio, pur avendo messo l’eventuale arrivo in Italia in cima alla lista delle sue priorità, i contatti esplorativi che lo hanno visto protagonista non hanno portato a sbocchi concreti.

A confermare uno scenario ormai delineato nei suoi aspetti sono essenziali sono anche le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da A Bola, l’esterno del Benfica – che tra poche ore sarà di scena all’Allianz Stadium di Torino contro la Juve – non rimarrà in Portogallo, a meno di clamorosi colpi di scena.

Situazione che, almeno in linea teorica, potrebbe ritagliare scenari interessanti per la Roma che però, ricordiamolo, fino a questo momento non è andata oltre a qualche timido sondaggio per capire il da farsi.