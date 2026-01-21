Cessione lampo e terremoto in Serie A: dimissioni immediate

L’allenatore è sul piede di guerra dopo gli ultimi movimenti di calciomercato, che caos

Lo abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle, spesso il calciomercato è un territorio di scontro importante tra dirigenza, proprietà e allenatore di un club. In casa Roma, si è spesso parlato di divergenze di vedute tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara, ma in giro per l’Italia ci sono situazioni addirittura peggiori.

Cessione lampo e terremoto in Serie A: dimissioni immediate

La presenza costante di Ryan Friedkin a Trigoria ha infatti consentito al club romanista di trovare una sintesi proficua tra le posizioni, sbloccando anche gli acquisti di Donyell Malen Robinio Vaz. Lo stesso non si può dire altrove dove, anzi, l’intervento del presidente può addirittura creare una vera e propria voragine.

In casa Lazio, Maurizio Sarri è stato pubblicamente ripreso da Claudio Lotito e il direttore sportivo Fabiani. E la situazione potrebbe addirittura degenerare nei prossimi giorni a causa della cessione di Alessio Romagnoli.

“Sarri ha detto che se la Lazio cede anche Romagnoli, si dimette”, ha dichiarato il giornalista Mario Mattioli a ‘Radio Radio’. Scelto da Roberto Mancini come principale rinforzo di gennaio, il difensore centrale è molto vicino all’Al Sadd per circa 10 milioni di euro bonus inclusi. Chissà se l’eventuale fumata bianca porterà davvero alle dimissioni di Sarri.

 

