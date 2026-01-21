Una freccia al posto di Tel: 29 milioni e svolta Roma

L’attaccante francese ha chiesto la cessione, il Tottenham l’ha messo fuori squadra

Sedotto e abbandonato dalla sua stessa squadra, Mathys Tel ieri non ha potuto prender parte alla vittoria del Tottenham contro il Borussia Dortmund. L’attaccante francese è stato escluso dalla lista Champions per far posto a Dominic Solanke, mattatore della serata con una doppietta.

Da tempi non sospetti, il nome dell’ex Bayern Monaco campeggia ai primi posti nella lista della spesa di Frederic Massara. Da tempo in contatto con gli Spurs anche per Radu Dragusin, il direttore sportivo spera in un’apertura londinese alla formula del prestito con diritto di riscatto per entrambi i calciatori.

Per quanto riguarda Tel nello specifico, il Paris FC si sta già cautelando con Maupay, mentre il Napoli lo vede come alternativa a Maldini. Il Tottenham, pur non avendo ancora aperto alla cessione del 20enne di Sarcelles, sa che tenere un calciatore scontento potrebbe essere controproducente.

A Londra proveranno a temporeggiare, visto che Frank, individuato come pericolo pubblico numero uno da Tel, si giocherà le panchine nelle prossime due partite. Nel frattempo, secondo il giornalista inglese Ben Jacobs, anche in previsione di una potenziale partenza del calciatore il club ha avviato i primi contatti per Crysencio Summerville, valutato circa 29 milioni di euro dal West Ham.