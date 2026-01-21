Viavai Roma: addio e colpaccio anti Juve, l’ex sblocca Massara

C’è grande traffico sulle strade del calciomercato giallorosso, reazione a catena

Attesa dal doppio e difficile impegno contro Stoccarda e Milan, la Roma in Europa League non potrà ancora schierare i nuovi acquisti Robinio Vaz e Donyell Malen, ma ritrova Evan Ferguson nella lista dei convocati. Tra un impegno e l’altro, Frederic Massara continua a lavorare sul calciomercato, per provare ad assecondare le volontà di Gian Piero Gasperini.

L’allenatore giallorosso spera di ricevere un esterno altro, uno basso e anche un difensore centrale, preoccupato dalle condizioni di Mario Hermoso. Per compiere la missione senza rischi, ci sarà bisogno di un calciomercato in uscita intelligente e dopo gli addii di Tommaso Baldanzi e Leon Bailey ci saranno altre partenze.

Ormai da settimane, il direttore sportivo romanista sta trattando con il Liverpool la rescissione del contratto di prestito di Kostas Tsimikas. Le informazioni da noi raccolte confermano l’interesse dell’Olympiacos ma, soprattutto, quello del Nottingham Forest.

Il club dell’ex Roma Lina Souloukou ha chiesto il calciatore in prestito con diritto di riscatto per ingaggiarlo al posto di Oleksandr Zinchenko. L’addio del terzino ellenico consentirà ai giallorossi di provare l’affondo decisivo per Niccolò Fortini. I giallorossi sono pronti a tentare la Fiorentina con una nuova offerta da circa 13 milioni di euro tra parte fissa e bonus, pur di anticipare la concorrenza di Juventus e Napoli.