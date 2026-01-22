Calciomercato Roma, nuova colpo dalla Spagna: ecco il prezzo

Sauer e Tel restano in cima alla lista, ma occhio al talento della Liga

Nonostante gli arrivi di Malen e Robinio Vaz abbiano rasserenato gli animi a Trigoria, Gian Piero Gasperini non arretra di un centimetro e anche nel corso dell’ultima riunione con Ryan Friedkin e Frederic Massara ha ricordato come la squadra necessiti ancora di un’ala sinistra, di un esterno a tutta fascia e di un difensore centrale.

Per quanto riguarda l’attaccante esterno, i nomi di Leo Sauer e Mathys Tel restano in preferiti, ma non sarà facile convincere Feyenoord e Tottenham a lasciarli partire, soprattutto alle condizioni chieste dalla Roma (prestito con diritto di riscatto).

Oltre a Godts e Carrasco, tra le piste alternative che circolano , nelle ultime ore sembra si sia registrato un ritorno di fiamma per un obiettivo di vecchia data. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, a Trigoria sarebbe rispuntato il nome di Abde Ezzalzouli.

Reduce dalla Coppa d’Africa con il Marocco, il numero 10 del Betis rappresenta forse la pista più suggestiva, ma anche la più complicata a livello economico, visto che gli andalusi partono da una valutazione di almeno 25 milioni di euro più bonus.