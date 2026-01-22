Calciomercato Roma, scambio in Serie A: ecco la nuova ala

Blitz a Trigoria per chiudere l’operazione proprio in queste ore, ci siamo

Operazione a sorpresa della Roma che sta per chiudere uno scambio in Serie A e sbloccare il mercato in entrata e in uscita. Nella mattinata di oggi, Giuseppe Riso è arrivato a Trigoria e in molti hanno pensato esclusivamente al passaggio di Tommaso Baldanzi al Genoa, ma c’è dell’altro.

L’agente, infatti, cura anche gli interessi di Lorenzo Venturino. Secondo Gianluca Di Marzio è proprio l’ala 19enne la chiave per sbloccare il passaggio del numero 35 giallorosso in Liguria. Prima di dare il via libera definitivo alla reunion con De Rossi, infatti, erano state chieste a Massara delle garanzie per coprire i buchi sulle fasce e l’eventuale arrivo di Venturino coprirebbe la situazione, almeno a livello numerico.

Nato a Genova nel giugno del 2006, Venturino ha collezionato 11 presenze, 2 gol e 1 assist in prima squadra e lo scorso anno si è tolto la soddisfazione di segnare una doppietta contro il Bologna.