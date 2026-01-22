Dalla Roma al Milan: 22 milioni e lascia la Capitale

Emergono nuove indiscrezioni di mercato a pochi giorni dalla sfida tra giallorossi e rossoneri

Tra poco più di 72 ore, Roma e Milan si sfideranno in campo allo Stadio Olimpico nel big match della ventiduesima giornata di Serie A. In palio ci sono punti molto importanti per la corsa Champions e la lotta scudetto, ma i discorsi relativi al calciomercato verranno messi in stand-by solo per poche ore.

Giallorossi e rossoneri proveranno a sfruttare l’ultima fase del mercato di gennaio per colmare almeno alcune delle lacune presenti in rosa e per farlo saranno anche chiamate ad incrociare i propri destini.

Entrambi i club, ad esempio, hanno bisogno di un esterno e di un difensore centrale e condividono alcuni obiettivi di mercato importanti. Per quanto riguarda la difesa, Radu Dragusin è ormai diventato l’obiettivo principale dei giallorossi, anche grazie alla disponibilità data dal calciatore alla Roma.

Prima di lui, un altro nome che è circolato con forza in ottica capitolina è stato quello di Axel Disasi. Secondo ‘sportsboom.com’, tuttavia, nonostante sia stato nuovamente proposto da intermediari a Juventus, Milan e Roma, il centrale francese molto probabilmente rimarrà in Premier League.

Il Chelsea ha già dato il via libera alla cessione dell’ex Monaco, valutandolo 22-25 milioni di euro. Gli elevati costi di cartellino e ingaggio hanno tuttavia raffreddato le squadre italiane, facendo finire in prima fila Crystal Palace e Wolverhampton.