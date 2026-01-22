Dalla Roma al Milan: 22 milioni e lascia la Capitale

Emergono nuove indiscrezioni di mercato a pochi giorni dalla sfida tra giallorossi e rossoneri

Tra poco più di 72 ore, Roma Milan si sfideranno in campo allo Stadio Olimpico nel big match della ventiduesima giornata di Serie A. In palio ci sono punti molto importanti per la corsa Champions e la lotta scudetto, ma i discorsi relativi al calciomercato verranno messi in stand-by solo per poche ore.

Dalla Roma al Milan: 22 milioni e lascia la Capitale (Foto con IA) – Ansa/asromalive

Giallorossi e rossoneri proveranno a sfruttare l’ultima fase del mercato di gennaio per colmare almeno alcune delle lacune presenti in rosa e per farlo saranno anche chiamate ad incrociare i propri destini.

Entrambi i club, ad esempio, hanno bisogno di un esterno e di un difensore centrale e condividono alcuni obiettivi di mercato importanti. Per quanto riguarda la difesa, Radu Dragusin è ormai diventato l’obiettivo principale dei giallorossi, anche grazie alla disponibilità data dal calciatore alla Roma.

Prima di lui, un altro nome che è circolato con forza in ottica capitolina è stato quello di Axel Disasi. Secondo ‘sportsboom.com’, tuttavia, nonostante sia stato nuovamente proposto da intermediari a Juventus, Milan e Roma, il centrale francese molto probabilmente rimarrà in Premier League.

Il Chelsea ha già dato il via libera alla cessione dell’ex Monaco, valutandolo 22-25 milioni di euro. Gli elevati costi di cartellino e ingaggio hanno tuttavia raffreddato le squadre italiane, facendo finire in prima fila Crystal Palace Wolverhampton.

