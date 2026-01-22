Europa League, DIRETTA Roma-Stoccarda: formazioni ufficiali | LIVE

Tutto pronto all’Olimpico, Asromalive.it seguirà la partita in tempo reale

Nonostante le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini (“in questo momento il campionato merita maggiore attenzione”), la partita di questa sera contro lo Stoccarda può rivelarsi di vitale importanza per le sorti della Roma in Europa League.

Vincere questa sera quasi sicuramente vorrebbe dire chiudere la fase campionato tra le prime otto ed evitare le forche caudine dei playoff di febbraio. Tra infortuni e giocatori non inseribili in lista (Baldanzi, Robinio Vaz e Malen), Gasp sarà costretto ad effettuare un ampio turnover.

Con El Shaarawy, Artem Dovbyk e Mario Hermoso fuori per infortunio, il tecnico giallorosso può sorridere per il ritorno nella lista dei convocati di Zeki Celik e Evan Ferguson, al centro delle indiscrezioni di mercato il primo per il mancato il rinnovo, il secondo per un’eventuale interruzione del prestito. Asromalive.it seguirà la partita dello Stadio Olimpico in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Stoccarda

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. All. Hoeness