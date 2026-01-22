Juventus-Napoli è già finita: l’ha chiusa la Roma

A pochi giorni dalla partitissima, bianconeri e azzurri battagliano forte sul calciomercato

Non solo Roma-Milan. Il palinsesto della ventiduesima giornata di Serie A offre in cartellone anche un succulento Juventus-Napoli, importante anche per la classifica giallorossa. Mentre Conte e Spalletti si daranno battaglia sul rettangolo verde, Giovanni Manna e Damien Comolli continueranno a farlo sul ring del calciomercato.

Tra mere suggestioni e notizie reali, infatti, sono molti i fronti di conflitto tra le due società. Da Daniel Maldini a Federico Chiesa, passando per Nicolò Fortini e, soprattutto in queste ore, En-Nesyri.

Ma c’è una disputa che potrebbe essere risolta in maniera definitiva dalla Roma e non stiamo parlando dell’esterno della Fiorentina o di Elzazzouli. Stiamo parlando i un’altra ala, seguita e offerta nelle scorse settimane anche a Juve e Napoli: Jannick Ferreira Carrasco.

Un nome di cui vi parliamo già da diverse settimane in ottica giallorossa e che sta tornando prepotentemente di moda nelle ultime ore, viste le difficoltà riscontrate per Sauer e Tel. Fabrizio Romano ha parlato infatti di primi contatti per portare il 32enne belga nella Capitale con la formula del prestito. Al momento l’Al Shabab non ha ancora aperto alla cessione a gennaio.