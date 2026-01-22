Ultima partita con la Juve: 12 milioni e ribaltone Roma

Lo sprint decisivo può portare ad un accordo immediato per il nuovo attaccante esterno

Giornata di Europa League oggi per la Roma, impegnata in casa contro lo Stoccarda per staccare il pass per gli ottavi ed evitare i playoff di febbraio. Senza i nuovi acquisti, ancora non inseribili nella lista Uefa, Gian Piero Gasperini attuerà un turnover importante in vista del big match contro il Milan.

Presenti anche ieri a Trigoria, Frederic Massara e Ryan Friedkin intanto continuano a studiare le giuste strategie per provare ad accontentare l’allenatore giallorosso. Per quanto riguarda Nicolò Fortini, un affondo decisivo verrà portato solo nel momento in cui si avrà la certezza dell’interruzione del prestito di Tsimikas.

Sulla stessa fascia, ma qualche metro più avanti, la dirigenza giallorossa continua a monitorare diversi profili. Sauer e Tel sono i profili preferiti, ma per ora non ci sono state aperture sostanziali al prestito e così è tornato di moda anche il nome di Carrasco.

Pare sempre più fredda, invece, la pista che conduce a Schjelderup. Accostato a più riprese anche a Parma e Juve, l’esterno del Benfica ieri ha giocato titolare proprio contro la Juventus, ma il suo destino potrebbe essere lontano dall’Italia.

Secondo il giornalista belga Sacha Tavolieri, il Bruges ha presentato un’offerta ufficiale al club portoghese da 8 milioni di euro più 3 di bonus. Per cederlo a titolo definitivo, i lusitani vorrebbero un pacchetto da 15 milioni complessivi, ma secondo l’esperto di mercato si potrebbe chiudere anche a 12-13 milioni.