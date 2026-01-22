Zirkzee alla Roma: la bomba di Sky

Non è ancora finita per l’attaccante olandese, l’emittente satellitare non ha dubbi

Joshua Zirkzee alla Roma, non è ancora finita. Non hanno dubbi i colleghi di Sky Sport che durante la sfida dei giallorossi contro lo Stoccarda hanno sganciato un’autentica bomba di calciomercato.

A farlo, tra le altre cose, è stato proprio un collega tedesco dell’emittente satellitare, Florian Plettenberg, tramite il proprio account X. “La Roma e diversi altri club sono ancora in corsa per Joshua Zirkzee. Ci sono state richieste concrete per accordi in prestito. Una decisione finale è attesa preso, visto che il giocatore si aspetta chiarezza sul suo futuro”.

Oltre ai giallorossi, nei giorni scorsi sono state accostate all’olandese anche Como, Juventus, Milan e squadre straniere. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, anche se per riaprire definitivamente il capitolo Roma servirebbero diverse operazioni in uscita.