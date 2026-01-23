Accordo raggiunto con la Roma: c’è già il sostituto

Il via libera è arrivato proprio in questi minuti, nuovo capitolo nel calciomercato giallorosso

Sono ore frenetiche per il calciomercato della Roma e le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano lasciano presagire una imminente e decisiva svolta per quanto riguarda le trattative giallorosse, soprattutto in uscita.

Confermando le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, l’esperto di calciomercato ci ha regalato un aggiornamento importante su un esubero giallorosso, destinato a sbloccare anche le ultime trattative in entrata di Frederic Massara.

La dirigenza giallorossa sarebbe in contatto diretto e continuo con il Liverpool e avrebbe già dato il via libera ufficiale ai Reds per il ritorno in Premier League del greco. La grande novità riguarda la destinazione del terzino sinistro.

Secondo Ben Jacobs, infatti, i Reds stanno pensando di tenerlo in rosa visto che il Tottenham è vicinissimo ad Andrew Robertson. In scadenza di contratto, l’esterno scozzese avrebbe già raggiunto un accordo con gli Spurs.