Calciomercato, firma a sorpresa con la Roma

Trattativa improvvisa in casa giallorossa e accordo lampo

In attesa di accogliere Lorenzo Venturino come ennesimo colpo di prospettiva, la Roma continua a lavorare sodo per accogliere le ultime richieste di Gian Piero Gasperini. Anche dopo la vittoria di ieri contro lo Stoccarda, il tecnico giallorosso ha ribadito come a sinistra sia spesso costretto ad impiegare Lorenzo Pellegrini fuori ruolo.

Il reperimento di un’ala sinistra resta dunque prioritario per Frederic Massara, con i nomi di Carrasco, Godts, Sauer e Tel che occupano i primi posti nella lista. Tra esterni e centrale, anche la difesa va tenuta d’occhio, ma prima di intervenire occorrerà capire se l’interruzione del prestito di Tsimikas sarà davvero fattibile.

Nel frattempo, a Trigoria si pensa anche ai rinnovi. Con quello di Celik bloccato a causa delle alte richieste del calciatore, in casa giallorossa si sta provando a blindare un altro difensore.

Divenuto una pedina fondamentale per Gasp, Mario Hermoso, secondo Nicolò Schira, sarebbe molto vicino a prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno del 2028, allungando così di un anno l’attuale vincolo.