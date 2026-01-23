Calciomercato Roma, ha rotto con Conte: arriva al posto di Dragusin

Incredibile rottura con Conte ed effetto domino immediato per il mercato giallorosso

Mancano appena dieci giorni alla fine del calciomercato di gennaio e il cartello dei lavori in corso campeggia ancora nei centri sportivi di molte squadre italiane. Tra le big, Napoli e Roma restano sicuramente tra le più attive, viste le necessità di completare la rosa a causa di infortuni o addii.

Dopo aver ceduto Lang e Lucca, il club campano ha raggiunto l’accordo con Giovane ma va a caccia anche di un altro esterno d’attacco. L’infortunio di David Neres potrebbe richiedere l’intervento chirurgico e uno stop di almeno 2-3 mesi.

In casa azzurra, tuttavia, ci sono da gestire anche i mal di pancia di diversi big. Sempre più spesso ai margini nelle scelte di Antonio Conte, Alessandro Buongiorno secondo calciomercato.it starebbe meditando l’addio e potrebbe influenzare anche il mercato giallorosso.

La testata giornalistica online, infatti, parla di un interesse del Tottenham, pronto ad affondare il colpo nel caso in cui dovesse cedere Radu Dragusin. Il difensore romeno ha già da tempo raggiunto un’intesa di massima con la Roma, ma gli Spurs non hanno ancora aperto ad una cessione in prestito senza obbligo di riscatto. Staremo a vedere.