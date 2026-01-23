Lascia la Juve gratis: la Roma sgasa sul Milan

Il club giallorosso fa sul serio e studia un incredibile colpo a parametro zero

Da sempre tra i temi più affascinanti per tifosi e addetti ai lavori, il calciomercato tesse le proprie trame nel corso di tutto l’anno e non solamente durante le finestre ufficiali di negoziazioni. Molto spesso, durante il mercato estivo si raccolgono i frutti seminati durante l’inverno e viceversa durante la campagna trasferimenti di gennaio.

Le strategie di lungo percorso, infatti, sono fondamentali, soprattutto per quanto riguarda i calciatori con il contratto in scadenza a giugno, che a partire dal 3 febbraio possono già firmare contratti coi nuovi club in assenza di un rinnovo. In casa Roma, Zeki Celik, Paulo Dybala, Stepahn El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini sono in scadenza, ma anche nelle altre squadre ci sono diversi pregiati.

Nella Juventus, in scadenza ci sono Filip Kostic, Weston McKennie e Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo e il centrocampista statunitense sono, ovviamente, i profili maggiormente corteggiati, in Europa e non.

L’ex Fiorentina e l’ex Schalke sono già da mesi obiettivi concreti del loro ex allenatore, Massimiliano Allegri, ma per quanto riguarda McKennie secondo ‘tuttomercatoweb.com’ di recente anche la Roma avrebbe chiesto nuove informazioni sullo stato dell’arte delle trattative per il rinnovo. Il prossimo appuntamento si terrà a febbraio, dopo la fine del mercato di gennaio.

Luciano Spalletti stravede per il calciatore, che ha offerte anche dalla Premier League, dalla Liga e in patria. Sin qui, la dirigenza bianconera non ha accettato le richieste da 4,5 milioni di euro a stagione dell’entourage del texano, ma non è escluso che alla luce del grande feeling con il tecnico toscano le parti possano venirsi incontro.