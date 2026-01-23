Roma-Milan è già finita: 10 milioni e annuncio ‘ufficiale’

A pochi giorni dalla partitissima dell’Olimpico, s’infiamma il calciomercato dei due club

Dal rettangolo verde al ring del calciomercato. Gli intrecci tra Roma e Milan in questa ultima settimana di gennaio riguarderanno il calcio giocato e quello trattato nelle segrete stanze di Trigoria e Milanello.

Allo Stadio Olimpico verranno messi in palio punti importanti nella corsa alla qualificazione in Champions League o addirittura allo scudetto, ma una partita altrettanto decisiva si giocherà sulle scrivanie di Frederic Massara e Igli Tare.

Corroborati nel loro operato dall’arrivo a Roma e Milano di Friedkin e Cardinale, i due direttori sportivi stanno portando avanti una politica di mercato chiara, volta a creare il giusto mix tra esperienza e gioventù. A proposito di giovani prospetti, le ultime dichiarazioni ufficiali provenienti dalla Slovacchia confermano una sfida a suon di milioni per Nino Marcelli.

Accostato a giallorossi e rossoneri e valutato 10 milioni, l’esterno offensivo di 20 anni ha messo a referto 6 gol e 6 assist in questa stagione e già un mese fa il direttore sportivo dello Slovan Bratislava, Robert Vittek, aveva parlato di un vero e proprio assalto europeo al calciatore.

Intervistato da SPORT.sk, Boris Kitka, vice allenatore del club, ha dichiarato: “Considera che non ho tutte le informazioni rilevanti perché non ricevo io le offerte dai club,” ha sorriso il 55enne originario di Bratislava, “ma l’anno scorso, dopo la Champions League, esattamente come in questo periodo invernale, era un nome molto caldo e anche adesso è ancora calda”.

“Nino ha giocato ottime partite e non posso dire che esiste solo un 10% di possibilità che se ne vada, perché c’è un reale interesse per lui. Per quanto ne so, club italiani e spagnoli lo stanno osservando con grande attenzione. Credo che verrà presa la decisione giusta e che il ‘tempismo’ sarà il migliore per tutti. Soprattutto per il giocatore”.