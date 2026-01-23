Roma, squalifica UFFICIALE: salta il big match

Fulmine a ciel sereno in casa giallorossa, è successo nel tunnel degli spogliatoi

Brutte notizie per la Roma, che dovrà fare a meno di un autentico pilastro della squadra nel big match decisivo dei prossimi giorni.

Dopo la partita infrasettimanale, il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo è arrivato come un fulmine a ciel sereno e una mazzata inaspettata. Il capitano sarà costretto a saltare la partitissima contro la Lazio.

Stiamo parlando di Manuela Giugliano, che ha rimediato una giornata di squalifica in Coppa Italia “per avere, al termine del primo tempo della gara mentre usciva dal terreno di gioco, all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciato un’espressione blasfema. Infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”.

Il numero 10 giallorosso non sarà a disposizione per il derby di ritorno nei quarti di finale, in programma mercoledì 28 gennaio allo stadio Tre Fontane.