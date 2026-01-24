Affare avviato e svolta lampo: la Roma cala l’asso

Massara prende nota dell’evolversi della situazione: il cerchio sta per essere nuovamente chiuso

A poco più di una settimana dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, la Roma non vuole farsi trovare impreparata sia sul fronte che su quello uscite. Un doppio binario particolarmente prolifico in questi giorni soprattutto per il discorso che riguarda le corsie esterne.

Negli ultimi giorni ha infatti preso quota la sempre più probabile interruzione dell’esperienza in prestito di Tsimikas nella Capitale. Questo perché il Liverpool, che detiene il cartellino dell’esterno greco, è in trattativa con il Tottenham per l’eventuale trasferimento di Andy Robertson agli Spurs: affare che, se perfezionato, obbligherebbe i Reds a richiamare l’attuale esterno di Gasperini.

In tal senso, come informa Sky Sports UK, i primi dialoghi tra Liverpool e Tottenham avrebbero fatto emergere una valutazione del capitano scozzese nell’ordine dei cinque milioni di sterline (poco meno di sei milioni di euro).

Alla luce dell’infortunio di Ben Davies, gli Spurs vorrebbero trovare la quadra in tempi relativamente brevi: visto l’ottimismo che aleggia attorno alla trattativa, non è escluso che la svolta definitiva possa materializzarsi già nei prossimi giorni.

In tutto questo la Roma osserva con particolare attenzione l’evolversi dell’attenzione, consapevole della necessità di rinforzare la corsia mancina anche alla luce della situazione legata ad Angelino, il cui rientro dovrebbe materializzarsi a stretto giro di posta.