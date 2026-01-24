Friedkin ha detto sì: ecco il nuovo regalo per Gasp

In entrata e in uscita, la Roma continua a monitorare con attenzione diverse piste per esaudire le richieste del suo allenatore

Sono giorni molto frenetici in casa Roma. In campo, dove gli uomini di Gasperini sono attesi dall’importante confronto con il Milan, ma anche in chiave mercato. Rinforzato l’attacco con gli innesti di Malen e Vaz e ufficializzato l’innesto di Venturino, i giallorossi stanno lavorando in entrata soprattutto su due piste.

Oltre a tenere sempre aperte le porte per l’acquisto di un nuovo difensore, Massara sta virando con decisione sull’acquisto di un nuovo esterno di piede destro. Rassicurato dalla proprietà del tenore di un investimento che potrebbe aggirarsi sui 25-30 milioni di euro, Gasperini aveva già avallato l’acquisto di Tel che, però, il Tottenham considera incedibile.

A tal proposito, come riferito dal Corriere della Sera, nelle ultime ore è tornata di moda la candidatura di El Mala del Colonia; tuttavia, nel caso in cui non dovesse arrivare uno dei profili cerchiati in rosso dai capitolini, Gasperini potrebbe anche dire sì all’acquisto di Ferreira Carrasco del quale la Roma ha già incassato la disponibilità di massima.

Il tutto senza trascurare le manovre per la corsia mancina alla luce della sempre più probabile interruzione del prestito di Tsikimas, le cui chances di ritornare al Liverpool in concomitanza della partenza di Robertson sono in drastica ascesa.