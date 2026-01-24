Operazione e nuovo club: la Juve dopo la Roma

I bianconeri possono far pendere l’ago della bilancia dalla loro parte: ecco come stanno le cose, lo scenario è delineato
Alla vigilia del big match contro il Milan, le attenzioni della Roma sono chiaramente rivolte al delicato impegno di Serie A, snodo cruciale per la corsa Champions. In chiave mercato, però, i giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati e puntano a capitalizzare eventuali intriganti occasioni.
Tra queste, occhio all’evolversi della situazione relativa a Dayann Methalie. Il diciannovenne esterno mancino del Tolosa è infatti finito nella lista di gradimento della Roma che, almeno a livello esplorativo, sta provando a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra.
Difficile da chiudere in tempi relativamente brevi per la valutazione di 20 milioni di euro che ne fa il club transalpino, l’operazione potrebbe prendere quota soprattutto in estate al netto di una concorrenza di tutto rispetto destinata a diventare sempre più nutrita nelle prossime settimane.
Calciomercato Roma, tentazione Methalie per la Juve? Ecco come stanno le cose
Visti gli ottimi rapporti che Comolli continua ad essere con tutto il mondo Tolosa, ad esempio, non è affatto escluso un tentativo della Juventus per Methalie. Del resto quello degli esterni continua ad essere uno dei talloni d’Achille della compagine bianconera che vorrebbe chiudere per un innesto in corsia già a gennaio.
Reduce da un intervento di pulizia al ginocchio dal quale dovrebbe ristabilirsi già a partire dalla prossima settimana, il jolly transalpino è legato al suo attuale club da un contratto in scadenza nel 2030. Sia pur insistenti soprattutto nell’ultimo periodo, le voci riguardanti una sua partenza non dovrebbero comunque prendere piede.
Tuttavia, nel medio periodo non sono affatto esclusi colpi di coda improvvisi: oltre alla Roma, infatti, anche la Juve almeno in linea teorica potrebbe cogliere al balzo l’occasione per far saltare il banco.
Il tutto senza trascurare l’onnipresente concorrenza dei club di Premier: tra le compagini d’Oltremanica, il Newcastle è quella che ha mostrato il maggior grado di apprezzamento. Seguiranno aggiornamenti importanti.