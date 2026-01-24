Rilancio da 25 milioni: scacco matto Roma

Massara ha ormai memorizzato tutto: non intendono abbassare le loro pretese, ecco tutti i risvolti

La ricerca della Roma di un nuovo esterno sta scandendo come un metronomo le ultime incandescenti ore del mercato giallorosso. Con Tsimikas orientato a ritornare anzitempo al Liverpool vista l’ormai imminente partenza di Robertson, Massara non vuole tergiversare nella definizione di un altro innesto.

Alla luce della posizione piuttosto intransigente assunta dalla Fiorentina – che non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi per Fortini per il quale ha eretto un vero e proprio muro – la Roma ha orientato i suoi interessi in Ligue 1. Nel Tolosa, infatti, milita quel Dayann Methalie che ormai da giorni campeggia a caratteri cubitali nei dossier giallorossi.

A tal proposito, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, andando ben al di là dei primi sondaggi esplorativi, Massara sarebbe arrivato a mettere sul piatto 15 milioni di euro. Cifra – comunque – ritenuta ancora troppo bassa dal club transalpino che per lasciare partire il suo gioiellino pretende non meno di 25 milioni.

Staremo a vedere se il pressing dei giallorossi possa portare o meno a sbocchi concreti, fermo restando che nel caso in cui non si creassero i presupposti per un’operazione lampo, la candidatura di Methalie ritornerebbe prepotentemente in auge in chiave estiva.