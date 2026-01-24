Tel alla Roma? Annuncio UFFICIALE: scritta la parola fine

La rivelazione fuga anche gli ultimi dubbi a riguardo: la presa di posizione è imminente

Nel ventaglio di nomi accostati alla Roma, quello di Tel aveva calamitato una quota non irrilevante di consensi in casa giallorossa. Di fatto l’attaccante francese, per il quale Gasperini aveva già espresso un gradimento di massima, avrebbe rappresentato un’occasione potenzialmente intrigante per i capitolini.

Tuttavia, il condizionale passato è d’obbligo perché – stando almeno alle parole di Thomas Frank – le chances di una separazione anticipata tra Tel e il Tottenham sono ridotte al lumicino. Intervenuto sull’argomento, il tecnico degli Spurs ha infatti chiosato: “I calciatori che abbiamo, dobbiamo tenerli; contro il Dortmund è stato difficile ribaltare il match quando ne avevamo bisogno”.

Pur capendo la delusione del suo attaccante in merito all’esclusione dalla lista Champions, Frank ha dunque chiosato: “Ha fatto bene per noi in molti modi giocando titolare in quattro delle ultime cinque partire. Si tratta di un segnale molto chiaro: credo che possa fare qualcosa di buono per noi”.