Calciomercato Roma, un’altra big su El Aynaoui

Dopo le voci sul Barcellona, un altro top club piomba sul centrocampista marocchino

Chiuso da Cristante e Koné, Neil El Aynaoui nella Roma non ha potuto ancora far vedere tutte le qualità emerse durante la Coppa d’Africa. A suon di buone prestazioni, il centrocampista del Marocco si è guadagnato gli onori della cronaca, diventando anche un nome caldo in ottica mercato, almeno a livello di indiscrezioni.

La scorsa settimana, ad esempio, si è parlato di un interessamento da parte del Barcellona, ma quello blaugrana non sarebbe l’unico top club che ha drizzato le antenne. Arrivato nella Capitale la scorsa estate per circa 25 milioni di euro bonus inclusi, l’ex Lens spera di riuscire ad splendere anche in maglia giallorossa in questa seconda parte della stagione.

Nel frattempo, secondo ‘transferfeed.com’, nelle prossime settimane potrebbe nascere un infuocato clasico di calciomercato. Secondo il portale, infatti, il Real Madrid sta monitorando con estrema attenzione il centrocampista 24enne. Staremo a vedere.