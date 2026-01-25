Offerto last minute alla Juve: colpo di coda Friedkin

La proposta è già sulla scrivania di Comolli che sarà chiamato a valutare il da farsi
Ad una manciata di ore dal fischio d’inizio di Roma-Milan, le attenzioni dei giallorossi sono chiaramente rivolte alla gara di campionato con i rossoneri. In chiave mercato, però, l’area tecnica giallorossa continua a tenere calde molte piste sia in entrata che in uscita.
Si prospettano giorni infuocati soprattutto per i Friedkin. Oltre che della Roma, i proprietari dell’Everton sono attesi da un vero e proprio tour de force le cui conseguenze dovrebbero impattare anche il mercato di Serie A. Il futuro di Beto, sotto questo punto di vista, si inserisce proprio in quest’alveo.
Come evidenziato da Nicolò Schira, infatti, alla luce della fase di stallo nella trattativa per En-Nesyri, alla Juventus sarebbe stato proposto anche il profilo del centravanti dei Toffees, la cui permanenza in Premier non è affatto che scontata.
Alla ricerca di un nuovo contesto nel quale ritrovare stimoli e motivazioni, l’ex centravanti dell’Udinese non chiuderebbe affatto le porte all’ipotesi di un ritorno in Serie A.
Almeno allo stato attuale della situazione, però, la candidatura di Beto non sembra scaldare più di tanto la Juventus, orientata ad aspettare ancora qualche giorno la decisione di En-Nesyri prima di valutare eventualmente nuove soluzioni.