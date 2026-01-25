Roma, Dybala in Serie A: non solo Como

In scadenza a giugno, la Joya stuzzica la fantasia di diversi club, anche in Europa

Reduce da due ottime prestazioni contro Torino(gol e assist) e Stoccarda (assist), Paulo Dybala non ha ancora ricevuto segnali sul fronte rinnovo e ogni eventuale discorso sembra essere rimandato a cavallo tra febbraio e marzo.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, la Joya a partire dal 3 febbraio sarà libero di firmare con una nuova squadra in assenza di un rinnovo con la Roma e molte squadre stanno monitorando la situazione dell’attaccante argentino, non solo in Sudamerica e Mls.

Oltre al Benfica, nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del Monaco, mentre il Corriere della Sera in queste ore ha parlato di Como: La destinazione lariana potrebbe assumere ancora maggior concretezza nel caso in cui la squadra di Cesc Fabregas dovesse raggiungere l’Europa, ma qualche sondaggio è arrivato anche da altre squadre di Serie A, ora impelagate tuttavia nelle zone di media e bassa classifica.

Dalla Serie A brasiliana, Flamengo, Gremio e Palmeiras hanno effettuato solo sondaggi esplorativi, anche se la pista sudamericana più concreta resta sicuramente il Boca Juniors. In MLS, attenzione all’Inter Miami.