Zirkzee alla Roma, sono già in volo: ecco tutte le cifre

Il futuro dell’attaccante del Manchester United continua a tenere banco: gli ultimi risvolti da attenzionare

Rinforzato l’attacco con gli innesti di Vaz e Malen, la Roma non si ferma e continua a tenersi aperta anche la porta per Zirkzee. Il futuro dell’attaccante olandese di proprietà del Manchester United, con il cui l’entourage i giallorossi hanno già mosso passi concreti nel corso delle scorse settimane, resta un rebus tutto da sciogliere.

Sebbene non sia ancora arrivata la tanto attesa apertura dello United all’offerta messa sul piatto dai capitolini nelle scorse settimane, la Roma non getterà la spugna e proverà a giocarsi le sue chances fino alla fine della sessione invernale di mercato.

Una sorta di ossessione che, sia pur complicata, non può non tenere banco dalle parti di Trigoria, ma non solo. Anche i betting analyst di Goldbet, infatti, non hanno gettato la spugna a riguardo e bancano il possibile passaggio di Zirkzee alla Roma a quota 3,50 volte la posta.

Cifra non altissima che testimonia – se non la fiducia – comunque il cauto ottimismo che aleggia attorno ad una trattativa alla quale non è stata ancora scritta l’ultima parola. Dal canto suo, Gasperini spera che l’affare possa decollare nei prossimi giorni e con lui gli scommettitori che ancora vedono Zirkzee con la maglia della Roma cucita addosso.