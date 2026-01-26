Bye bye Roma, c’è il Napoli: a Gasp non serve più

Il club giallorosso è pronto a dirgli addio, ecco la mossa ufficiale di Antonio Conte

Dopo la rovinosa sconfitta in casa della Juventus e il pareggio della Roma contro il Milan, il Napoli è stato momentaneamente superato dai giallorossi al terzo posto in classifica. Pur con gli stessi punti, la squadra giallorossa ha una migliore differenza reti e spera di arrivare allo scontro diretto di metà febbraio ancora avanti.

Dopo gli arrivi di Malen, Vaz e Venturino, Gian Piero Gasperini spera di poter scartare almeno altri due regali prima del gong finale del calciomercato, ma le strategie in casa giallorossa sono in continua evoluzione.

In questo momento, le priorità sono rappresentante da un altro attaccante (ala) e da un esterno a tutta fascia sulla sinistra, viste le condizioni di Angelino e il possibile rientro a Liverpool di Tsimikas.

E il difensore centrale? La crescita costante di Daniele Ghilardi hanno reso meno impellente la necessità di ingaggiare un altro giocatore in quel ruolo, con Gasp favorevolmente colpito dalle prestazioni dell’ex Verona.

A sfruttare questa pausa di riflessione potrebbe essere proprio il Napoli che, su richiesta di Antonio Conte, si è inserita nella corsa a Radu Dragusin. Secondo Matteo Moretto nelle ultime ore ci sono stati dei sondaggi da parte del club partenopeo.

Nei giorni scorsi, il difensore rumeno aveva già detto sì alla Roma, ma il Tottenham non ha accettato l’offerta di prestito con diritto di riscatto. Il suo desiderio è sempre stato quello di tornare in Italia o andare in Spagna e per questo aveva messo in stand by l’offerta del Lipsia.