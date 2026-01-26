Dalla Roma a Cristiano Ronaldo: lo vogliono subito

di

L’Al-Nassr fa sul serio: vuole il calciatore giallorosso in questa sessione di calciomercato

Proprio in queste ore, dall’Arabia e dal Portogallo arrivano rumors in merito alla volontà di Cristiano Ronaldo di ritirarsi dal calcio giocato nel 2027. L’obiettivo dei mille gol in carriera è sempre più vicino e CR7 difficilmente smetterà di giocare prima di aver raggiunto quel traguardo.

Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo
Dalla Roma a Cristiano Ronaldo: lo vogliono subito (Ansa Foto) – asromalive.it

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, ad accompagnarlo verso questo record potrebbe esserci anche un attuale calciatore della Roma. Sempre a caccia di giocatori importanti in Europa, l’Al-Nassr avrebbe infatti orientato le proprie attenzioni verso la Capitale.

Stando a quanto riportato da Orazio Accomando, il club arabo ha già pronta un’offerta ufficiale per provare a convincere Lorenzo Pellegrini a trasferirsi subito in Arabia. In scadenza a giugno 2026, il numero 7 giallorosso ha realizzato il gol del pareggio contro il Milan e la sua priorità resta la permanenza nella Capitale, anche a costo di ridursi l’ingaggio.

L’Al-Nassr farà comunque un tentativo per l’ex Sassuolo, nella speranza di avere maggior fortuna rispetto all’Al-Qadsiah, che all’inizio della scorsa stagione ricevette un due di picche da Paulo Dybala.

 

Gestione cookie