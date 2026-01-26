Dalla Roma a Cristiano Ronaldo: lo vogliono subito

L’Al-Nassr fa sul serio: vuole il calciatore giallorosso in questa sessione di calciomercato

Proprio in queste ore, dall’Arabia e dal Portogallo arrivano rumors in merito alla volontà di Cristiano Ronaldo di ritirarsi dal calcio giocato nel 2027. L’obiettivo dei mille gol in carriera è sempre più vicino e CR7 difficilmente smetterà di giocare prima di aver raggiunto quel traguardo.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, ad accompagnarlo verso questo record potrebbe esserci anche un attuale calciatore della Roma. Sempre a caccia di giocatori importanti in Europa, l’Al-Nassr avrebbe infatti orientato le proprie attenzioni verso la Capitale.

Stando a quanto riportato da Orazio Accomando, il club arabo ha già pronta un’offerta ufficiale per provare a convincere Lorenzo Pellegrini a trasferirsi subito in Arabia. In scadenza a giugno 2026, il numero 7 giallorosso ha realizzato il gol del pareggio contro il Milan e la sua priorità resta la permanenza nella Capitale, anche a costo di ridursi l’ingaggio.

L’Al-Nassr farà comunque un tentativo per l’ex Sassuolo, nella speranza di avere maggior fortuna rispetto all’Al-Qadsiah, che all’inizio della scorsa stagione ricevette un due di picche da Paulo Dybala.