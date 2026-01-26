Gasperini ha scelto uno juventino: offerta da capogiro della Roma

Il tecnico di Grugliasco ha le idee molto chiare su come rinforzare la rosa: la proposta può far saltare il banco

Sul campo, dove continueranno a duellare per un posto in Champions League, ma anche in chiave mercato: gli intrecci tra la Juventus e la Roma promettono scintille su tutti i fronti e sono pronti a regalare clamorosi colpi di scena.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, ad esempio, Luca Momblano ha rivelato come il primo nome in ottica estiva fatto da Gasperini alla sua area mercato sia quello di Weston McKennie.

Il texano – ribadiamolo – non ha ancora rinnovato il suo contratto con la “Vecchia Signora” in scadenza nel giugno 2026 e si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Punto di riferimento dello scacchiere di Spalletti, sotto la cui gestione ha già segnato cinque gol, impreziositi da quattro assist – l’ex Schalke potrebbe lasciare Torino.

Sebbene Comolli sia orientato a provare un ultimo approccio con l’entourage del ragazzo per provare a recuperare il terreno perduto, al momento le possibilità di una permanenza di McKennie all’ombra della Mole non sono poi così alte.

Provando a sfruttare questa fase di stallo, la Roma proverà dunque a far saltare il banco. Così si è espresso Luca Momblano: “Il primo nome nella lista di Gasperini è quello di Weston McKennie. Andando poi via Dybala, quei soldi (ingaggio da sei milioni di euro bonus inclusi) – potrebbero essere messi sul piatto per il texano. Gasperini stravede per McKennie”.