Juve e Roma, che intrigo: Kolo Muani al posto di Zirkzee

Ecco l’incredibile reazione a catena che può condizionare anche la corsa al quarto posto

Nonostante Jonhatan David si sia sbloccato nelle ultime partite e l’arrivo di Robinio Vaz e Donyel Malen, Juventus e Roma continuano a setacciare il mercato per rinforzare i rispettivi reparti offensivi. Negli ultimi giorni, i bianconeri hanno ricevuto i due di picche da En Nesyri e dall’Everton su Beto, mentre i giallorossi sono a caccia soprattutto di un attaccante esterno.

A Trigoria, tuttavia, è ancora sub judice la posizione di Evan Ferguson, che potrebbe partire dopo l’ultima sfida di Europa League. In caso di interruzione del prestito dal Brighton e di un’apertura del Manchester United alla cessione in prestito senza obbligo di riscatto, i giallorossi non escludono un ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee.

Entrambi gli olandesi sanno giocare bene anche nel ruolo di seconda punta, ma l’ex Bologna nelle ultime ore è stato accostato anche alla Juventus da calciomercato.it. Proprio come i giallorossi, anche i bianconeri non possono impegnarsi con obblighi di riscatto, ma secondo Fabrizio Romano il profilo preferito alla Continassa sarebbe un altro.

Stiamo parlando di Randal Kolo Muani. Impiegato con il contagocce al Tottenham, l’attaccante francese vorrebbe lasciare Londra in vista del Mondiale. Nei giorni scorsi è stato offerto al Fenerbahçe, ma il mancato passaggio di En Nesyri in bianconero ha paradossalmente favorito la Juve nella corsa al calciatore, trattato a lungo la scorsa estate dopo l’esperienza in prestito della stagione precedente.