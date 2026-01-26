La Roma balla coi Lupi: offerta ufficiale e risposta immediata

Frederic Massara ha rotto gli indugi nelle ultime ore, la mail è già arrivata

Contro il Milan, la Roma ha sfatato il tabù nei big match, conquistando il primo punto stagionale contro una diretta concorrente, ma sprecando numerose occasioni da gol. L’arrivo di Robinio Vaz, Donyell Malen e Venturino non possono certo bastare per colmare tutte le lacune presenti nella rosa giallorossa.

Gian Piero Gasperini, come è noto, ha chiesto anche un attaccante esterno e un quinto a tutta fascia per l’out mancino, mentre per quanto riguarda la difesa la grande crescita di Daniele Ghilardi ha reso meno impellenti eventuali interventi.

In attacco, visti gli elevati costi di Tel, Sauer, Nusa ed El Mala, il club giallorosso è in costante contatto con l’Al Shabab per Ferreira Carrasco, smanioso di tornare in Europa e vestirsi di giallorosso.

Per quanto riguarda l’eventuale sostituto di Tsimikas, destinato a rientrare al Liverpool con l’arrivo di un nuovo esterno, il Tolosa continua a chiedere 25 milioni di euro per Dayann Methalie, mentre la Fiorentina non è ancora scesa dai 15 milioni richiesti per Fortini.

Nelle ultime ore, Frederic Massara ha così deciso di accelerare soprattutto sul fronte Moller Wolfe. Secondo il giornalista di Talk Sport, Alex Crook, il Wolverhampton avrebbe tuttavia rispedito al mittente la prima offerta giallorossa da 8 milioni di euro. I Wolves non vorrebbero cedere il 23enne norvegese, se non a cifre più alte rispetto alla proposta romanista.