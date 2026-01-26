Lesione muscolare per Koné: ecco le partite che salta per infortunio

Tegola pesante a centrocampo per la Roma: ecco i tempi di recupero
Uscito poco prima del gol del Milan per un infortunio muscolare, Manu Koné si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno confermato il pessimismo delle scorse ore.
Il centrocampista francese ha, infatti, riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio pesante che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa un mese.
Ecco nel dettaglio le partite che salterà il numero 17 giallorosso se le previsioni sui tempi di recupero saranno confermate:
- Panathinaikos-Roma giovedì 29 gennaio
- Udinese-Roma lunedì 2 febbraio
- Roma-Cagliari lunedì 9 febbraio
- Napoli-Roma (weekend del 15 febbraio
- Roma-Cremonese (weekend del 22 febbraio)
L’obiettivo principale della Roma, sarà a questo punto quello di provare un pieno recupero per Roma-Juventus, in programma nel primo weekend di marzo. L’elenco non prevede ovviamente gli eventuali playoff di Europa League, ma nella malaugurata ipotesi in cui i giallorossi non dovessero arrivare tra le prime otto, Koné perderebbe quasi sicuramente sia l’andata (19 febbraio) che il ritorno (26 febbraio).