Real Madrid su El Aynaoui: “Neil ha già deciso”

Il club spagnolo sfida il Barcellona per il centrocampista della Roma che ha preso una decisione

Rientrato mercoledì scorso a Trigoria, Neil El Aynaoui non ha giocato nemmeno un minuto nelle due partite contro Stoccarda e Milan. L’infortunio di Manu Koné, che rischia di stare fuori per due-tre settimane, regalerà al nazionale marocchino nuove possibilità da titolare, anche se ieri Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare su Pisilli per sostituire il francese.

Protagonista di una Coppa d’Africa di assoluto livello, il 24enne di Nancy nelle ultime settimane è diventato un nome caldo anche in sede di calciomercato. Prima della finale contro il Senegal, si era parlato di Barcellona e Real Madrid e ora, quelle che all’inizio sembravano semplici boutade di mercato si stanno trasformando in qualcosa di più concreto.

Almeno per quanto riguarda il Real, visto che a confermare l’interesse dei blancos è stato anche Sky Sport Svizzera. Secondo Sacha Tavolieri, infatti, le merengues non si sarebbero limitate a visionare il calciatore della Roma con la Nazionale, ma avrebbero anche avviato i primi contatti informali con l’entourage dell’ex Lens.

Il centrocampista, dal canto suo, è molto interessato al Real e “è molto ricettivo all’idea di unirsi al Real Madrid e ha chiarito che considera i Blancos la sua

priorità numero uno qualora dovesse arrivare un’offerta ufficiale, in particolare durante la prossima sessione di calciomercato estiva”.

Secondo il giornalista, a gennaio i blancos non faranno offerte per El Aynaoui, che verrà invece monitorato con estrema attenzione da qui alla fine della stagione. Pagato circa 25 milioni bonus inclusi, il centrocampista non verrà ritenuto incedibile a patto che si presenti l’opportunità di mettere a segno una ricca plusvalenza.