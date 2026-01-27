Calciomercato Roma: 11,5 milioni per battere il grande alleato

Continuano le grandi manovre giallorosse per completare il mercato di gennaio

La Roma non vuole e non può fermarsi. Necessari, ma non sufficienti, gli arrivi di Malen, Vaz e Venturino hanno dato nuova linfa alla rosa giallorossa, ma Gian Piero Gasperini si aspetta almeno un attaccante di fascia e un esterno a tutta fascia negli ultimi giorni di calciomercato.

Frederic Massara continua a lavorare su più fronti, ma ha individuato due canali prioritari da portare avanti nei giorni scorsi. In attacco, ha da tempo ottenuto la disponibilità di Ferreira Carrasco. Pur di tornare in Europa, il belga ha accettato un sostanzioso taglio allo stipendio, ma ora serve l’apertura dell’Al Shabab al trasferimento in prestito.

Per quanto riguarda la difesa, il Wolverhampton ha rifiutato la prima offerta da 8 milioni di euro per Moller Wolfe e ora a Trigoria stanno ragionando se effettuare un rilancio e a quale cifra spingersi.

Il 23enne piace anche all’Aston Villa, interlocutore fidato dei giallorossi nelle ultime sessioni di mercato, ma i Wolves non vorrebbero cederlo e in caso contrario, preferirebbero farlo all’estero. Secondo transferfeed.com, un’offerta da 10 milioni di sterline (circa 11,5 milioni di euro al cambio attuale) potrebbe essere sufficiente a far cambiare idea al club inglese.