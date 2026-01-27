Calciomercato Roma, bianconeri rifiutati: ha scelto il prossimo club

Corsa contro il tempo in casa giallorossa per completare la rosa negli ultimi giorni di mercato

La sfida di domenica sera contro il Milan ha portato in dote due brutte notizie alla Roma: l’infortunio di Koné e la mancata vittoria dopo una partita dominata in lungo e largo. Vittima di una lesione di secondo grado, il centrocampista francese starà fuori almeno un mese, ma non stravolgerà le strategie di mercato dei giallorossi.

Gian Piero Gasperini ha chiesto un esterno sinistro e un attaccante di fascia per completare la rosa e Frederic Massara sta lavorando soprattutto sul fronte Moller Wolfe e Carrasco, ma non solo.

Per quanto riguarda il terzino sinistro, il Wolverhampton ha rifiutato un’offerta da 8 milioni di euro, ma il club giallorosso sta valutando se effettuare un nuovo rilancio. L’arrivo di un nuovo esterno è propedeutico e strettamente legato alla partenza di Kostas Tsimikas.

L’ultimo aggiornamento sul terzino greco arriva direttamente dall’Inghilterra. Secondo il giornalista Ben Jacobs, il mancino 29enne avrebbe rifiutato il Besiktas “se lascia la Roma, Tsimikas vuole tornare solo al Liverpool”. I Reds stanno trattando la cessione di Robertson al Tottenham per 5 milioni di sterline.