Diciotto milioni al Napoli: così l’ex inguaia la Roma

Il club azzurro può incassare una cifra importante e scippare il club giallorosso

Sconfitto in maniera netta dalla Juventus nella sfida di domenica, il Napoli continua a perdere pezzi pregiati a causa degli infortuni. L’ultimo a finire ai box in ordine di tempo è stato Milinkovic-Savic, che può saltare anche la sfida con la Roma dopo l’infortunio muscolare accusato alla vigilia della trasferta di Torino.

Antonio Conte predica calma
Un’ennesima tegola per Antonio Conte, che ha perso per molti mesi anche David Neres, operato ieri. Come se non bastasse, il club partenopeo deve operare sul mercato a saldo zero e non può operare in entrata prima di effettuare altre cessioni.

Con le uscite di Lucca e Lang, Giovanni Manna ha potuto ingaggiare Giovane dal Verona. L’ex attaccante dell’Udinese potrebbe essere raggiunto al Nottingham Forest da uno suo ex compagno di squadra.

Secondo Marco Conterio, il club inglese è pronto ad offrire ben 18 milioni di euro per Matias Olivera. Anche grazie alla presenza dell’ex Roma Lina Souloukou, i britannici continuano a guardare in Serie A.

Nel caso in cui l’affondo dovesse andare a buon fine, il club azzurro farà un tentativo ufficiale per Niccolò Fortini, obiettivo concreto anche di Frederic Massara. La prima proposta, tuttavia, potrebbe essere di soli 8 milioni di euro, una cifra ben lontana dalla richiesta da 15 milioni di euro della Fiorentina.

