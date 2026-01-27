Juve surclassata dai Friedkin: 20 milioni e scelta Roma | ASRL

I proprietari giallorossi hanno preso una decisione definitiva nelle ultime ore

Dal campo al mercato: la sfida tra Juventus e Roma è destinata a fare scintille nei prossimi giorni/mesi. La battaglia per la qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più agguerrita e potrebbe coinvolgere anche il Napoli, in crisi di risultati e, soprattutto, in piena emergenza infortuni.

Tornando al calciomercato, bianconeri e giallorossi sono tra i più attivi in questi ultimi giorni di negoziazioni, ma sono costretti a muoversi all’interno di un perimetro delimitato dai paletti del fair play finanziario.

La Juve, in particolar modo, sta facendo una fatica tremenda ad accontentare Luciano Spalletti, soprattutto per quanto riguarda la richiesta dell’attaccante centrale. Dopo i rifiuti del Crystal Palace per Mateta e quello di En-Nesyri, Ottolini e Comolli hanno provato a riallacciare i contatti con Kolo Muani e Zirkzee.

Prima, tuttavia, si sono scontrati con il muro eretto dai Friedkin. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, i magnati americani si sono rifiutati di dare Beto in prestito alla Juve, chiedendo almeno un obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. Se avessero voluto cedere in prestito l’ex Udinese, i proprietari del club giallorosso avrebbero privilegiato un approdo alla Roma, piuttosto che rinforzare una concorrente diretta.