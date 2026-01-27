Per la Roma è finita, firma con la Juventus

Niente da fare, i giallorossi possono dirgli addio: vittoria bianconera

In lotta serrata per la qualificazione alla prossima Champions LeagueRoma Juventus si sfideranno allo Stadio Olimpico durante il primo weekend di marzo, ma prima di allora dovranno fronteggiarsi più volte sul calciomercato.

Luciano Spalletti abbraccia il rinforzo
Per la Roma è finita, firma con la Juventus (Foto generata con IA) – Ansa/asromalive.it

Tra obiettivi condivisi e interessamenti per i calciatori della rivale, sono molti i punti di collisione o di incontro tra la dirigenza bianconera e quella giallorossa. Nelle ultime ore, ad esempio, si è parlato di un inserimento juventino per Joshua Zirkzee, ma in questo articolo parleremo di un altro tema caldo.

Artefice della rinascita zebrata, Luciano Spalletti è in odore di rinnovo fino al 30 giugno del 2028, ma per arrivare alla definitiva fumata bianca ha chiesto delle garanzie a Damien Comolli e Marco Ottolini. Nell’immediato spinge per l’arrivo di un nuovo attaccante, ma per il futuro ha chiesto uno sforzo importante per un suo pupillo.

Seguito anche dalla Roma, Weston McKennie è letteralmente rinato dall’approdo del tecnico di Certaldo in panchina. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, il centrocampista texano fino a qualche mese fa era pronto a rifiutare il prolungamento, ora, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe sempre più vicino a firmare il rinnovo con i bianconeri.

