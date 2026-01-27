Per la Roma è finita, firma con la Juventus

Niente da fare, i giallorossi possono dirgli addio: vittoria bianconera

In lotta serrata per la qualificazione alla prossima Champions League, Roma e Juventus si sfideranno allo Stadio Olimpico durante il primo weekend di marzo, ma prima di allora dovranno fronteggiarsi più volte sul calciomercato.

Tra obiettivi condivisi e interessamenti per i calciatori della rivale, sono molti i punti di collisione o di incontro tra la dirigenza bianconera e quella giallorossa. Nelle ultime ore, ad esempio, si è parlato di un inserimento juventino per Joshua Zirkzee, ma in questo articolo parleremo di un altro tema caldo.

Artefice della rinascita zebrata, Luciano Spalletti è in odore di rinnovo fino al 30 giugno del 2028, ma per arrivare alla definitiva fumata bianca ha chiesto delle garanzie a Damien Comolli e Marco Ottolini. Nell’immediato spinge per l’arrivo di un nuovo attaccante, ma per il futuro ha chiesto uno sforzo importante per un suo pupillo.

Seguito anche dalla Roma, Weston McKennie è letteralmente rinato dall’approdo del tecnico di Certaldo in panchina. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, il centrocampista texano fino a qualche mese fa era pronto a rifiutare il prolungamento, ora, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe sempre più vicino a firmare il rinnovo con i bianconeri.