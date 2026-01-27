Roma, occhio a Ferguson: nuova offerta in Serie A

L’attaccante irlandese può ancora lasciare il club dopo l’ultima partita di Europa League

Vista l’impossibilità di inserire i nuovi rinforzi nella lista Uefa, la Roma ha deciso di congelare alcune trattative in uscita, posticipando la scelta definitiva a dopo la sfida di Europa League contro il Panathinaikos.

Grazie alla vittoria contro lo Stoccarda, i giallorossi hanno compiuto un bel passo in avanti per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma solamente una vittoria regalerebbe l’ingresso aritmetico tra le prime otto in classifica.

Anche per questo, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini non potrà permettersi di prendere sotto gamba l’impegno. Viste le assenze di Malen e Vaz, l’attacco sarà ancora una volta guidato da Evan Ferguson e le ultime indiscrezioni di calciomercato non portano ad escludere che possa essere la sua partita in giallorosso.

Secondo calciomercato.it, infatti, dopo i sondaggi di Como, Juventus e Napoli, nelle ultime ore è stato il Bologna a prendere informazioni concrete sull’attaccante. Qualora la Roma dovesse rescindere il prestito dal Brighton per fare spazio a nuovi innesti in attacco, il club felsineo sarebbe pronto a subentrare ai giallorossi, chiedendo un prestito fino a giugno agli inglesi.