Calciomercato Roma, Sterling: annuncio UFFICIALE del club

Annuncio improvviso che modifica anche le strategie del mercato giallorosso

Una notizia improvvisa è pronta a stravolgere le dinamiche di questi ultimi di calciomercato di diversi club, Roma compresa. A poche ore dall’ultima partita della fase campionato in Europa, infatti, è arrivato l’annuncio ufficiale della rescissione contrattuale dell’attaccante.

Accostato anche a Fulham e Napoli, Raheem Sterling ha raggiunto un’intesa per la risoluzione consensuale del suo contratto con il Chelsea. Nelle ultime ore, il calciatore inglese è stato offerto anche alla squadra giallorossa, che ha tuttavia dei dubbi soprattutto sulla tenuta atletica del calciatore dopo sei mesi passati fuori rosa.