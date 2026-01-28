Dalla Lazio alla Roma: vuole andarsene subito

Intreccio capitolino negli ultimi giorni di calciomercato, ha chiesto la cessione

Se la parte romanista della Capitale si gode l’ottimo momento della squadra e il terzo posto in classifica con un ambiente compatto ed euforico, quella laziale sta vivendo un momento molto difficile e la spaccatura tra tifoseria e proprietà sembra ormai insanabile.

L’unico punto di contatto tra Lazio e Roma in questo momento è la necessità di sfruttare gli ultimi giorni di calciomercato per completare la rosa. Nei giorni scorsi, si è anche parlato di calciatori biancocelesti offerti ai giallorossi (Basic e Nuno Tavares), mentre ai biancocelesti è stato accostato l’ex romanista Niccolò Zaniolo.

Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano, tuttavia, di una possibile sfida per un esubero di una big della Premier League. Secondo ‘caughtoffside.com’, infatti, le due squadre romane sarebbero pronte a battagliare con Ajax, Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte.

Stando al portale britannico, Lazio e Roma sarebbero fortemente interessate a Christian Norgaard. Acquistato in estate dall’Arsenal, il centrocampista danese ha raccolto appena 7 presenze con i Gunners e può partire sia in prestito che a titolo definitivo con una valutazione attorno ai 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Roma, ci sentiamo di escludere un investimento di questo tipo a gennaio, anche perché la priorità di Gasperini e Massara resta quella di rinforzare la fascia sinistra, sia in attacco che in difesa.