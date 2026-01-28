Juventus-Napoli non è finita: Roma accerchiata | ASRL

Il duello tra bianconeri e azzurri si sposta dal campo e dai microfoni al mercato

Dopo il 3-0 di Juventus-Napoli di domenica scorsa, Antonio Conte e Luciano Spalletti hanno dato vita a diversi botta e risposta con dichiarazioni infuocate. Che non corra buon sangue tra le due squadre non è certo un mistero, ma il clima è pronto a surriscaldarsi anche in sede di calciomercato.

Le due dirigenze, su indicazione dei propri allenatori, condividono infatti diversi obiettivi di mercato e le loro strategie potrebbero dar fastidio anche alla Roma, soprattutto per uno dei migliori giocatori di questa stagione.

Stiamo parlando di Zeki Celik. In scadenza di contratto il 30 giugno, l’esterno turco ha chiesto praticamente il doppio rispetto all’attuale stipendio per rinnovare e il club giallorosso non ha intenzione di accontentarlo.

Seguito già da tempo da Juventus e Inter, secondo Asromalive.it nelle ultime ore l’ex Lille è diventato un obiettivo sensibile anche del Napoli, che ricerca rinforzi in quel ruolo sia nell’immediato, sia in vista della prossima stagione. Sullo sfondo restano anche il Milan e diversi club inglesi.