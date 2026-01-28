Kessié torna in Serie A: la Roma sfida la Juve e un’altra big

Il centrocampista ivoriano vuole tornare in Italia e ha il contratto in scadenza

Tra paletti Uefa e risorse economiche limitate, scandagliare con attenzione il mare magnum dei calciatori con il contratto in scadenza non è solamente una priorità, ma quasi un obbligo per molti direttori sportivi della Serie A.

Ovviamente, questo assunto riguarda anche le big e la Roma non può certo sottrarsi a questo esercizio di stile. In quest’ottica vanno lette, ad esempio, le ultime indiscrezioni riguardanti l’iscrizione del club giallorosso alla corsa a Franck Kessié.

I suoi agenti di recente hanno incontrato la dirigenza della Juventus, ma il club capitolino, secondo calciomercato.it, è pronto a intromettersi per provare a riportare in Italia il centrocampista ivoriano.

Il 29enne, come detto, è in scadenza il 30 giugno del 2026 con l’Al-Ahli e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. Oltre a giallorossi e bianconeri, sulle sue tracce c’è anche l’Inter.