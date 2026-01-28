Kolo Muani ribalta la Roma: maxi incastro Juve

Il futuro dell’attaccante francese crea i presupposti per un clamoroso effetto domino: ecco tutti i risvolti

Il valzer delle punte orienterà in maniera decisa le mosse della Roma in questi ultimi, roventi giorni della sessione invernale di calciomercato.

Pur continuando la ricerca di un attaccante esterno alla Lookman da consegnare a Gasperini, i giallorossi stanno provando a tenere vivi i contatti per Zirkzee per il quale, però, almeno fino a questo momento il Manchester United non ha mostrato significative aperture.

Tuttavia, accostato anche alla Juventus nel caso in cui i bianconeri non dovessero mettere le mani su Randal Kolo Muani, l’ex attaccante del Bologna potrebbe diventare un profilo credibile anche in ottica Tottenham.

Secondo quanto riferito da Team Talk, gli Spurs potrebbero infatti pensare proprio a Zirkzee qualora dovessero avallare l’addio anticipato di Muani, per il quale comunque serve anche il placet del Psg. In quest’incastro, dunque, occhio alla posizione della Juventus.

Dopo il rifiuto di En-Nesyri, la “Vecchia Signora” è tornata con forza sul bomber francese che non è riuscito ad ambientarsi con la maglia del Tottenham. Un’inversione di tendenza che, almeno in linea teorica, potrebbe “spingere” Zirkzee lontano da Roma se gli Spurs dovessero rintracciare proprio nell’olandese il profilo giusto con cui sostituire Kolo Muani. Staremo a vedere cosa succederà.